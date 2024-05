In tre nel Camuzzoni: uno si salva, morto un 19enne e il terzo è disperso

I vigili del fuoco di Verona hanno ripreso questa mattina, 20 maggio, le ricerche del giovane disperso da ieri sera nel canale Camuzzoni.

L'intera vicenda è ancora tutta da chiarire, ma sono tre le persone finite ieri nel canale artificiale scaligero. Solo uno dei tre è riuscito a mettersi in salvo da solo, come riportato da Adnkronos. Mentre nella tarda serata di ieri è stato recuperato il corpo senza vita di un 19enne maghrebino. Del terzo finito in acqua si sono perse le tracce ed i vigili del fuoco sono al lavoro per trovarlo nella zona dove ieri era stata ripescata la salma del 19enne.