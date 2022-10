Ripartite dopo una segnalazione, ancora esito negativo per le ricerche di Carmelo Busti

Si sono concluse con esito negativo le ricerche ripartite nella giornata di domenica di Carmelo Busti, il 68enne di Cellore di Illasi uscito dalla propria abitazione il 29 giugno scorso senza più dare notizie di sé.

Le attività, riprese su richiesta della prefettura, sono state svolte dal Soccorso alpino di Verona, assieme alle squadre speleo veronesi e vicentine, e ai vigili del fuoco, presenti con l'Unità di Comando Locale e droni. Hanno partecipato anche Protezione civile e carabinieri alle operazioni.

In seguito a una nuova segnalazione, i soccorritori hanno fatto calate di verifica lungo una parete, percorrendo una zona in cresta e alcuni punti rimasti in dubbio attorno a San Giorgio, dove era stata rinvenuta parcheggiata la sua auto. Il Soccorso speleologico ha invece nuovamente controllato le 21 grotte presenti nell'area: iniziata alle 8, la ricerca si è conclusa verso le 18.