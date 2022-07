Appello su Facebook: «Stiamo cercando Andrea». Partite le ricerche

«Stiamo cercando Andrea Benedetti non è più rientrato a casa da ieri sera alle 24. Le ricerche sono in località Fosse di Sant Anna D’Alfaedo e dintorni, chi l’avesse visto contatti il 112/115. Grazie».

È questo il messaggio lanciato su Facebook da parenti, amici e associazioni, per cercare di ritrovare il 33enne di cui non si hanno più notizie dalla notte tra lunedì e martedì, quando sarebbe uscito di casa a piedi facendo perdere le proprie tracce.

La macchina delle ricerche si è dunque messa in moto, mentre sono in atto le operazioni per trovare un 68enne di Illasi di cui non si hanno notizie dal 29 giugno.