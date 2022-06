Ancora senza esito le ricerche del 31enne che risulta scomparso da sabato

Quando mancano pochi minuti alle 18, non avevano ancora dato esito le ricerche scattate intorno alle 9.30 di lunedì in via Porto, nel Comune di San Giovanni Lupatoto, di un 31enne che si è allontanato volotariamente da casa senza lasciare traccia. L'uomo soffrirebbe di alcuni problemi psichici e non sarebbe nuovo a questo tipo di episodi.

A segnalare la scomparsa è stata la madre del classe 1990. I vigili del fuoco di Verona, coadiuvati dal nucleo elicotteri, dal nucleo droni e dal nucleo cinofili, stanno battendo la zona di parco Pontocello e le sponde del fiume che attraversa il capoluogo scaligero, affiancati anche dalle squadre dei volontari della Protezione civile e dei carabinieri della stazione locale.

Come detto, al momento non sarebbero stati ottenuti risultati di rilievo, ma le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni.