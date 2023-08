Si tuffa nel Sarca e non riemerge: ripartite all'alba le ricerche del 24enne veronese

Sono ripartite nelle prime ore di mercoledì 16 agosto le ricerche del 24enne veronese che nella giornata di Ferragosto si è tuffato nelle acque del Sarca, per poi inabissarsi e sparire.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, i vigili del fuoco del corpo permanente di Trento e i volontari di Dro, all'alba si sono recati nella zona insieme al nucleo speleo-alpino-fluviale per riprendere le operazioni.

Quella del 15 agosto doveva essere una giornata di festa e relax per il giovane ed i suoi amici, che avevano deciso di raggiungere il Trentino. Il gruppetto aveva deciso di sistemarsi in una spiaggia all'altezza della centrale Fies, a Dro, dopodiché si sarebbero buttati in acqua per un bagno, ma qualcosa è andato storto. Dopo il tuffo infatti il 24enne non è più riemerso ed scattato l'allarme: le ricerche di pompieri e soccorso alpino hanno dunque preso il via intorno alle 15.30 di martedì, raggiunti poi anche dai carabinieri.

Concluse nella tarda serata del 15 agosto, come detto le operazioni sono ripartite mercoledì.