Giovane si allontana da casa: ricerche in corso e appelli sui social network

La richiesta di aiuto ha fatto il giro dei gruppi della zona sui social network, mentre le ricerche proseguono oramai da diverse ore. Sono momenti di grande preoccupazione infatti a Palazzolo di Sona, per la scomparsa di un 23enne, Davide Del Castello, di cui non si hanno più notizie.

Sulle sue tracce ci sono i vigili del fuoco, la protezione civile, con il supporto di polizia locale e carabinieri, che si sono messi in moto dopo la segnalazione della scomparsa. Le operazioni si starebbero concentrando nella zona di via Barbarago e sul posto, nella mattinata di venerdì, sarebbero presenti 9 unità dei vigili del fuoco, in attesa dell'arrivo di altro personale con elicottero e altre strumentazioni utili ad individuare il giovane.

Le motivazioni che lo avrebbero spinto ad allontanarsi da casa non sarebbero ancora chiare e sui social i numerosi appelli invitano ad avvertire immediatamente le forze dell'ordine in caso qualcuno lo incontrasse o avesse informazioni utili.