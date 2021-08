Ricercato per spaccio di droga: trovato a Verona e portato in carcere

Un altro ricercato è stato individuato a Verona dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina. Nel corso di alcuni controlli quotidiani contro lo spaccio di droga, intorno alle 5.30 di martedì in Circonvallazione Maroncelli, i militari hanno rintracciato e tratto in arresto M. T. A, 64enne di nazionalità tunisina, in italia senza fissa dimora, nullafacente e pregiudicato, in quanto destinatario di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dell'autorità giudiziaria.

L'uomo, un volto noto ai carabinieri, a partire dal 2018 sarebbe stato più volte controllato dai militari di Verona e trovato in possesso di dosi di stupefacenti pronte "all’uso", insieme al materiale utile al confezionamento.

Condotto in caserma per espletare le formalità di rito, l'arrestato è stato poi condotto nel carcere di Montorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.