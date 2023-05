Ricercato per una rapina a Verona, viene scovato nel Piacentino e arrestato

Individuato come responsabile di una rapina avvenuta a Verona alla fine della scorsa estate, è stato rintracciato in provincia di Piacenza. Si tratta di uno straniero di 35 anni, senza fissa dimora, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, che nel pomeriggio di martedì è stato fermato vicino a Ponte Tidone, frazione di Sarmato, sulla statale che conduce a Castel San Giovanni, mentre si trovava in auto con alcuni amici

Come detto, l'uomo era ricercato per una rapina commessa nel capoluogo scaligero il 31 agosto 2022 ai danni di uno straniero. In quell'occasione avrebbe puntato un coltello contro la vittima e l'avrebbe minacciata dopo che aveva appena prelevato al bancomat, facendosi consegnare la somma di 800 euro. Dall'Arma sottolineano che non sarebbe la prima volta che il 35enne assumeva questo tipo di comportamento: risulterebbero infatti altre segnalazioni per aver avvicinato persone offrendosi di vendere alcuni oggetti e aver ottenuto denaro anche dopo averle minacciate a mano armata.

In seguito alle indagini dei carabinieri scaligeri dunque, su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Verona su richiesta di quella Procura della Repubblica, che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Sarmato.

L’arrestato, è stato portato in caserma in via Beverora a Piacenza per le formalità di rito e successivamente nel carcere Le Novate, a disposizione dell’autorità giudiziaria.