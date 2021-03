Trovato ai Giardini della Giarina, viene portato in carcere a scontare la sua pena

Era stato condannato ad un 1 anno e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e i carabinieri di Verona lo hanno trovato nella zona di Piazza Isolo

Alcune zone della città di Verona vengono monitorate con particolare attenzione dalle forze dell'ordine, in quanto da loro ritenute ritrovo di persone dedite al consumo di droghe, pregiudicati e individui poco raccomandabili in genere.

Nel tardo pomeriggio di martedì, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona hanno concentrato alcuni controlli presso i Giardini della Giarina, in piazza Isolo, ritenuto infatti uno di questi punti "sensibili".

Nel corso delle verifiche i militari hanno notato un uomo, che verrà poi appurato essere un cittadino romeno, che all’arrivo delle pattuglie avrebbe provato a defilarsi, ma che invece è stato riconosciuto e fermato dagli operatori. Si trattava infatti di un individuo già noto alle forze dell'ordine, sul quale pendeva dallo scorso gennaio un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Verona, per reati contro il patrimonio.

Per lo straniero dunque si sono aperte le porte del carcere, dove trascorrerà 1 anno e 4 mesi.