Ricercato per furto, viene trovato in treno a Peschiera senza biglietto

La Polizia Ferroviaria ha arrestato, nella stazione di Peschiera del Garda, un cittadino straniero 22enne di origine maghrebina, residente nel veronese, ricercato dall’autorità giudiziaria per i minori di Brescia.

Il ragazzo è stato identificato dagli agenti, intervenuti su richiesta del capotreno alla fermata proveniente da Verona, perché privo di biglietto.

Da un controllo nella banca dati, il giovane era ricercato da giugno di quest’anno per aver commesso un furto nel 2014, in un comune del mantovano, quando era ancora minorenne.

Il ragazzo è stato condotto nel carcere per i minori di Treviso a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Brescia dovendo scontare la pena, a suo tempo sospesa, di un mese e 24 giorni carcere.

