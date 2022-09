Fermato dai carabinieri a Verona e portato in carcere: era ricercato

Risultava ricercato nel suo paese d'origine, in quanto doveva scontare una condanna per guida senza patente, rifiuto di sottoporsi all’alcoltest ed evasione fiscale.

Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Verona, nel pomeriggio di venerdì, ad individuarlo in seguito ad una serie controlli eseguiti in corso Venezia, che hanno portato al controllo di un gruppo di cittadini romeni, tra cui il latitante.

L'uomo è stato così accompagnato nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.