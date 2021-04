Ricercato per droga, viene fermato alla stazione di Verona e portato in carcere

Era ricercato dall'Autorità giudiziaria scaligera per la violazione delle leggi in materia di stupefacenti ed è stato arrestato alla stazione di Porta Nuova dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Verona.

Si trattava di un cittadino nigeriano di 38 anni, che ha trovato i poliziotti all'ingresso dello scalo ferroviario di Verona, mentre eseguivano i controlli sistematici sui viaggiatori, che in questo periodo di emergenza sanitaria sono stati estesi anche ai motivi del loro spostamento.

Da un controllo nella banca dati è emerso che lo straniero, oltre ad essere pregiudicato, era ricercato in quanto doveva scontare 8 mesi di carcere e provvedere al pagamento di una multa di 2 mila euro, a seguito di una misura restrittiva emessa dalla Procura della Repubblica di Verona solo una settimana fa.

Il 38enne, senza fissa dimora in Italia, è stato condotto nel carcere di Montorio a disposizione della Procura della Repubblica.