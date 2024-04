Ricercato per una serie di reati, viene arrestato in stazione e portato in carcere

Sono stati gli agenti della Polizia ferroviaria, nei giorni scorsi, ad arrestare a Verona, nei pressi della stazione di Porta Nuova, un cittadino straniero di 37 anni ricercato per reati contro la persona dall’autorità giudiziaria di Nuoro.

L'uomo, seduto in una delle sale d’attesa nel cuore della notte, è stato notato dagli agenti del settore operativo Polfer, impegnati nei controlli all'interno dello scalo insieme ai militari dell'Esercito.

Sorpreso dalla loro presenza, l’uomo avrebbe cercato invano di mantenere la calma nel tentativo di eludere il controllo, ma questo non avrebbe impedito al personale intervenuto di fermarlo ed identificarlo.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo, originario della Guinea Bissau, oltre ad essere pregiudicato per reati specifici, era ricercato a seguito dell’emissione nei suoi confronti di una misura restrittiva da parte della Procura della Repubblica nuorese per un cumulo delle pene residue.

Al termine delle formalità di rito, il 37enne è stato condotto presso il carcere di Montorio a disposizione dell’autorità giudiziaria sarda: dovrà scontare un anno di reclusione.