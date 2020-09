Ricercato per rapina e aggressione, trovato sul treno in arrivo a Verona da Monaco

È stato rintracciato a bordo di un treno proveniente da Monaco e diretto a Verona dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza del Brennero.

Il 26enne, destinatario di ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Messina lo scorso maggio, è stato bloccato e trasferito nel carcere di Bolzano.

I fatti per i quali è stata emessa la misura risalgono allo scorso ottobre, quando il ventiseienne avrebbe brutalmente aggredito un secondo individuo a Messina colpendolo ripetutamente al capo allo scopo di rapinarlo. Avrebbe quindi continuato ad infierire sulla vittima inerme a terra al fine di strappargli il borsello, il quale non conteneva valori e che è stato recuperato poco distante.

Le immediate indagini intraprese dai poliziotti delle Volanti della Questura di Messina, coordinati dall’autorità giudiziaria, hanno permesso di ricostruire la vicenda e di individuare il responsabile dell’aggressione.

Determinanti le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area dell’episodio criminale che raccontano quanto accaduto e i precedenti spostamenti del reo, peraltro già noto alle forze di polizia.