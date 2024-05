Ricercati internazionali arrestati a Verona nel giorno della visita di Papa Francesco

Quella vissuta sabato a Verona è stata una giornata intensa, che ha visto da un lato l’emozione per l’arrivo del Santo Padre in città, dall’altro la massima allerta di tutte le forze di polizia, coordinate dal Centro della Gestione della Sicurezza dell’evento, affinché la visita papale si svolgesse in completa sicurezza senza comprometterne la piena inclusività.

E mentre dalle prime ore del mattino circa 400 uomini delle forze dell'ordine erano in campo per garantire tutto questo, la polizia di Stato veronese ha tratto in arresto due cittadini albanesi, ritenuti coinvolti in alcuni clan criminali albanesi in lotta tra loro per motivi di supremazia territoriale: erano ricercati in campo internazionale con l’accusa di associazione a delinquere, omicidio, corruzione di pubblico ufficiale, produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Venti ore di operazioni, coordinate dall’Unità FAST-SIReNE del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e 22 i mandati d’arresto eseguiti: 14 in Albania, 6 in altri paesi europei e 2 in Italia, a Verona.

I due arrestati sono stati intercettati dagli agenti della Squadra Mobile scaligera proprio sabato, mentre i fedeli accoglievano con emozione Papa Francesco e l’atmosfera a Verona era di festa e serenità. Entrambi erano già agli arresti domiciliari per altri procedimenti a loro carico: uno di loro, 49enne albanese, è stato subito intercettato dai poliziotti; l’altro, un 36enne sempre di origini albanesi, era evaso dai domiciliari ma, grazie alle ricerche subito attivate dagli agenti della Squadra Mobile, è finito in manette.

I due ricercati sono ora in carcere a Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.