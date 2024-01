Furti e baby gang: tre ricercati in manette in città nel fine settimana dell'Epifania

Altri tre arresti sono stati compiuti dai carabinieri ne l weekend dell'Epifania, questa volta in città. Le forze dell'ordine infatti hanno attuato gli ordini di esecuzione per la carcerazione emessi dalla procura nei confronti di altrettanti individui.

Il 5 gennaio i carabinieri della stazione di Verona principale hanno rintracciato e tratto in arresto un 22enne veronese, condannato con sentenza definitiva a espiare la pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali aggravati e tentato furto aggravato, commessi a Verona nel gennaio e ottobre 2021. Nello specifico, il 22enne è stato indagato e poi arrestato quale sodale di rilievo di una baby gang dedita alla commissione di gravi reati contro il patrimonio e la persona.

Sempre nella mattinata del 5 gennaio, sono stati i militari del nucleo investigativo di Verona a rintracciare e arrestare un 55enne veronese. L'uomo era stato condannato con sentenza definitiva ad espiare la pena di 1 anno ed 1 mese di reclusione per gravi reati contro il patrimonio commessi in Verona nel 2009, motivo per cui anche su di lui pendeva un ordine di carcerazione. A suo tempo, l'uomo venne individuato e deferito all'autorità giudiziaria dai carabinieri di Parona per un tentato furto aggravato in una abitazione del centro città.

Infine, nel pomeriggio del 6 gennaio, nel corso di un controllo del territorio, i militari della Sezione Radiomobile di Verona, hanno scovato e messo le manette ai polsi di un 38enne di origine marocchina, senza fissa dimora, che deve espiare una pena residua di 6 mesi di recusione, per un reato contro il patrimonio commesso in città nell'aprile del 2023. In quella circostanza, l'uomo venne arrestato per tentato furto aggravato, dopo essere stato colto in flagranza di reato dai carabinieri di Verona, mentre cercava di rubare una bicicletta di notevole valore economico, provando a forzare il catenaccio con il quale era ancorata alla rastrelliera del parcheggio pubblico di corso Cavour.

Una volta concluse le formalità di rito, i tre sono stati tutti condotti nel carcere di Montorio.