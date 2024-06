Ricercati, dovevano scontare la loro pena: 3 arresti dei carabinieri nel weekend

Tre individui sono stati tratti in arresto nel fine settimana dai carabinieri del Comando provinciale di Verona. Si tratta di tre persone destinatarie di provvedimenti restrittivi per l’espiazione di pene definitive, emessi dalla autorità giudiziaria.

Nella notte tra domenica e lunedì, a Verona, i militari della sezione radiomobile locale hanno rintracciato e tratto in arresto un 32enne albanese, già noto alle forze dell'ordine e dimorante in città, in esecuzione al provvedimento di ripristino dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso della Procura di Vicenza, in quanto deve scontare la pena residuta di 2 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre a Verona, la mattina del 31 maggio, il personale della sezione radiomobile in questa occasione ha rintracciato e tratto in arresto un 40enne di origine marocchina già noto alle forze dell'ordine, in Italia senza fissa dimora, in "ottemperanza alla revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo", emesso dalla Procura di Verona, in quanto deve scontare la pena residua di 5 mesi e 27 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine nella notte del 31 maggio, a Peschiera del Garda, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia locale, hanno arrestato un 44enne di origine romena già noto alle forze dell'ordine, sul quale pendeva il provvedimento di ripristino dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura del tribunale di Chieti, in quanto l'uomo deve scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per cooperazione in omicidio colposo commesso in Torrevecchia Teatina il 15 marzo 2009.

Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.