Si ribalta con il trattore e viene schiacciato: 26enne in ospedale in pericolo di vita

Un giovane è stato condotto d'urgenza in ospedale nella mattinata di sabato, in seguito ad un incidene agricolo.

Stando a quanto appreso, l'allerta è scattata intorno alle 8.30 a Ronco all'Adige, nella zona di via Casona, dove si sarebbe ribaltato un trattore con una dinamica ancora da appurare. Al volante del mezzo agricolo era presente un 26enne di origine indiana, che è rimasto schiacciato sotto il trattore ed è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza ed elicottero: dopo aver ricevuto le prime cure, il giovane è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri e il personale Spisal per gli accertamenti del caso.