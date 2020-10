Dramma in campagna, trattore si ribalta in un fossato: morto l'agricoltore

Un uomo ha perso la vita in un tragico incidente agricolo che si è verificato nel Veronese nella mattinata di giovedì.

Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle 9.30 un trattore si è ribaltato a Cerea, all'altezza del civico 1 di via Canova della Calcara: il veicolo si sarebbe rovesciato nel fossato di scolo attiguo al podere dove stava lavorando, spingendo il conducente, un 86enne del posto, sott'acqua. In suo soccorso si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed automedica e i pompieri: estratto dall'acqua l'agricoltore, sono iniziate le manovre di rianimazione cardio-polmonare, ma per l'anziano non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Legnago e di Verona, che hanno liberato il corpo, i carabinieri e i tecnici Spisal, che si occuperanno dei rilievi del caso.

