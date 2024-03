Cantiere di Acque Veronesi "Piazza Penne Mozze": dal 6 marzo riapre al traffico via Barbato

Prosegue a pieno ritmo il cantiere "Piazza Penne Mozze" a Poiano. Rispettando il cronoprogramma dei lavori, Acque Veronesi da alcune settimane sta infatti provvedendo ad un intervento di miglioramento delle reti fognarie e all'ottimizzazione dell’utilizzo delle acque meteoriche in diverse vie della frazione.

In base a quanto annunciato dall'azienda tramite una nota, da mercoledì 6 marzo riaprirà al traffico in senso unico via Barbato (da Piazza Penne Mozze in direzione via Poiano), dove è appena terminata la posa di una nuova tubatura.

Contestualmente, sempre a partire da mercoledì e per la durata di dieci giorni, il cantiere interesserà il tratto che dalla piazza prosegue fino all’inizio di via Masprone. Nel tratto in oggetto sarà instituito il divieto di sosta e transito alle autovetture, ad eccezione dei residenti.