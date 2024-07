A Grezzana ha riaperto il tratto della Strada provinciale 6 rimasto chiuso per lavori dallo scorso novembre

Ha riaperto nel primo pomeriggio di giovedì 18 luglio, la Strada provinciale 6, dallo svincolo nord allo svincolo centro di Grezzana. Il tratto era stato chiuso a novembre per consentire la demolizione e la ricostruzione del ponte sulla strada comunale via Marconi. Nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato dalla Provincia di Verona, verranno realizzati gli interventi di rifinitura e completamento: il ripristino del senso unico degli svincoli, la posa dei giunti di dilatazione del manufatto e di quattro barriere di connessione tra i guard rail delle rampe di accesso e quelli del ponte, che sono stati temporaneamente sostituiti da new jersey in cemento.

Queste ultime lavorazioni potranno prevedere alcune brevi limitazioni al traffico. La velocità consentita nell’area di cantiere sarà ridotta temporaneamente a 50 km/h. L’intervento, sostenuto dalla Provincia con un contributo del Mit, ha avuto un costo di circa 840 mila euro.

«Rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma, - spiegano dalla Provincia di Verona - i cantieri hanno subito consistenti rallentamenti che, come evidenzia il Servizio Infrastrutture della Provincia, sono riconducibili alla difficoltà nel reperire alcuni materiali edili e a complicazioni impreviste negli interventi e nello spostamento dei sottoservizi prima della demolizione del vecchio manufatto, danneggiato in passato da mezzi in transito sulla sottostante strada comunale». Ad ogni modo, assicurano dalla Provincia, il nuovo ponte «è stato realizzato con soluzioni tecniche e altezze adeguate alla normativa più recente».