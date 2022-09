Lunedì ricomincia la scuola: polizia locale di Verona vara il piano per gestire la viabilità

Con la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado fissata per lunedì 12 settembre, la viabilità cittadina potrebbe tornare a subire delle criticità, soprattutto tra le 7 e le 9 del mattino, tra le 13 e le 14 del pomeriggio.

La polizia locale di Verona informa che, come ogni anno, potenzierà la sua presenza nei punti più critici, considerato anche che d'intesa con altri settori comunali i cantieri più impattanti dell'estate 2022 sono stati chiusi, in attesa dell'avvio dei lavori del filobus e delle chiusure previste dalla TAV. Saranno oltre 40, nei due turni, gli agenti impegnati nei pressi delle scuole e ai principali incroci cittadini, coordinati da un ufficiale, e ancora di più sarà data priorità al trasporto pubblico locale (TPL): oltre alle sei nuove telecamere attive sulle corsie preferenziali che porteranno a tredici gli occhi elettronici in città, ci saranno pattuglie in divisa e in borghese per intercettare i veicoli con permesso per diversamente abile, privi del titolare a bordo, che in maniera illegittima percorrono le corsie intasando e rallentando il TPL.

Grande attenzione sarà dedicata alla zona di piazzale XXV Aprile, dove gravitano in pochi minuti centinaia di bus urbani ed extraurbani, e a quelle delle circonvallazioni interne ed esterne, soprattutto all'area di Cittadella, dove la presenza di 8 istituti scolastici può provocare molti intasamenti, a causa anche della sosta selvaggia che ha portato nello scorso anno scolastico a 1557 sanzioni tra corso Porta Nuova, via Battisti e proprio piazza Cittadella.

Un importante aiuto alla polizia locale arriva dai 41 "nonni vigile", che al momento risulta non riusciranno a coprire tutte le scuole dello scorso anno, ma dalla pubblicazione del nuovo bando potrebbero arrivare nuovi rinforzi.

Torneranno in azione un carroattrezzi che rimuoverà le auto presenti sugli stalli delle fermate bus e le pattuglie dedicate all'uso del cellulare alla guida. Le oltre 300 telecamere dovrebbero permettere poi al Comando di via del Pontiere di intervenire con tempestività su sinistri stradali e criticità, al fine di garantire il ripristino immediato della viabilità.

La polizia locale chiede la collaborazione ai genitori che accompagnano i figli a scuola e consiglia loro, soprattutto nei primi giorni, di partire prima da casa, considerato che dopo l'emergenza dovuta alla pandemia, negli istituti scolastici si tornerà ad unico orario di ingresso.