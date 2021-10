Capienza ridotta, green pass e tante regole: si torna a ballare in discoteca (senza mascherina). Il parere del Cts

Uno dei settori che più ha dovuto subire sino ad oggi il peso delle restrizioni dovute alla gestione della pandemia da Covid-19 è stato senza dubbio quello delle discoteche ed in generale dei locali del divertimento, specie quelli notturni. Conclusa l'era del coprifuoco, a non essere mai svanito in Italia è stato il divieto di ballo e, dunque, per i vari club del Paese è come se il lockdown non si fosse mai veramente concluso.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 5 ottobre, è però giunto il nuovo parere del Comitato tecnico scientifico che, per la prima volta, ha aperto un vero e proprio spiraglio per quel che riguarda la ripresa delle attività nelle discoteche. Secondo quanto si è appreso, il Cts ritiene che le attività delle sale da ballo possano essere consentite in zona bianca garantendo una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all'aperto.

Oltre a questa limitazione non di poco conto, le discoteche potranno essere eventualmente riaperte secondo il parere del Cts solo utilizzando il green pass all'accesso e utilizzando la mascherina chirurgica nei locali, ad eccezione però del momento del ballo che risulta «paragonabile alle attività fisiche al chiuso». Sono questi, in sintesi, i punti salienti comunicati dal Cts al termine della seduta di ieri che ha analizzato la richiesta di parere sulle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali similari.

«L'importante è riaprire ma così le condizioni non sono favorevoli, perché incideranno sui costi, mi auguro che in sede di Cdm si possano rivedere le percentuali sulla capienza nei prossimi giorni. Altrimenti in queste condizioni per molti sarà difficile riaprire». Così il presidente del Silb, il sindacato dei gestori delle sale da ballo, Maurizio Pasca è intervenuto all'Ansa in merito al parere del Cts sulla riapertura delle discoteche al chiuso. Resta comunque il fatto che ora la palla passa al governo, poiché naturalmente il parere del Cts in sé non è sufficiente per inaugurare la stagione delle riaperture nelle sale da ballo. Servirà infatti necessariamente un nuovo intervento normativo da parte dell'esecutivo che potrebbe a tale scopo riunirsi per la consueta cabina di regia e varare un nuovo decreto nel prossimo Consiglio dei ministri che potrebbe tenersì già questo giovedì.