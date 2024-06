 Il sottopasso di via Bernini Buri è stato riaperto al traffico, ma i lavori non sono ancora finiti 

È stato riaperto oggi, venerdì 7 giugno, al passaggio veicolare su entrambe le corsie di marcia il sottopasso ferroviario di via Bernini Buri. «In mattinata - spiegano da Palazzo Barbieri - sono stati rimossi i semafori che regolavano il traffico alternato, a completamento dei lavori di adeguamento dell’altezza, richiesta dal Comune di Verona, che hanno portato l’opera dalla precedente altezza di 4 metri ad un’altezza di 4,20 metri. Questo step permetterà una viabilità più fluida e sicura, restituendo alla comunità un importante snodo viario che alleggerisce il traffico cittadino».

Come ricordato in una nota del Comune, l’intervento sul sottopasso di via Bernini Buri è parte integrante dei lavori di realizzazione dell’alta velocità/alta capacità Verona-Padova, realizzati dal General Contractor Iricav Due, guidato da WeBuild, per conto della Committente Rete Ferroviaria Italiana. «L’opera di adeguamento e prolungamento, iniziata a luglio 2023, - ricordano sempre dal Comune di Verona - è stata resa necessaria per il nuovo rilevato della futura linea ferroviaria AV/AC, ed è parte di un piano più ampio di riprogettazione di tutti gli attraversamenti della linea ferroviaria che si inserisce nel Corridoio Mediterraneo della rete di trasporto transeuropea TEN-T (Trans-European Transport Network)».

In base a quanto si apprende, i lavori ora proseguiranno verso est, interessando nei prossimi mesi la viabilità locale di via Campagnole e via Serenelli, con l’istituzione di tratti a senso unico alternato gestiti con impianto semaforico. Il progetto prevede di spostare la linea ferroviaria storica in una nuova posizione, leggermente più a nord rispetto a dove si trova ora, costruendo da zero questo nuovo tratto ferroviario. Nel frattempo, la nuova linea ad alta velocità/alta capacità (AV/AC) verrà costruita sul percorso dell'attuale linea storica, con alcune modifiche al tracciato. Lo spostamento della linea storica riguarda un tratto di circa 1 km.

«Abbiamo chiesto ad Iricav Due di dare maggior altezza possibile al sottopasso, riuscendo ad arrivare oggi alla riapertura veicolare - afferma Tommaso Ferrari, assessore alla mobilità e ai progetti complessi -. Ora procederemo con altri lavori, tra cui l’inibizione del passaggio pedonale durante tutta la settimana prossima, per permettere lavori all’impianto elettrico, mentre fra un mese ci saranno due settimane di traffico alternato per rinnovare l’impianto di illuminazione del sottopasso. Successivamente la zona sarà interessata da altri interventi, e contiamo di comunicare a breve una data per incontrare e condividere con i cittadini quali saranno i prossimi step».

«Un risultato e una concreta risposta alle richieste di agricoltori e imprese della zona sud della ferrovia che permetterà un transito in sicurezza - commenta Carlo Pozzerle, il presidente della settiman circoscrizione -. Nei prossimi giorni avremo un incontro con le imprese per avere i dettagli sui futuri lavori che saranno eseguiti, per definire al meglio tutte le modifiche alla viabilità locale. Come fatto in precedenza faremo in modo di dare ai residenti corrette informazioni sullo stato dei lavori e per ricevere osservazioni, valutarle tecnicamente con le imprese, e trovare una mediazione tra le diverse esigenze, fermo restando la necessità di rispettare il cronoprogramma dei lavori».