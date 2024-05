Pericolosa per le immersioni: rete da pesca rimossa dal fondale del lago di Garda

Era stata segnalata alla sala operativa della guardia costiera di Salò da alcuni sub, che durante un’immersione nelle splendide acque del litorale di Gardone Riviera, si erano trovati davanti ai loro occhi una rete da pesca che creava uno sbarramento pericoloso di circa 40 metri di lunghezza, ad una profondità di circa 15 metri.

Oltre ad un immediato avviso ai naviganti e a tutta l'utenza, rilanciato anche sul canale whatsapp in uso alla Guardia Costiera del lago di Garda, nel quale veniva reso noto il pericolo per le immersioni in quel tratto di lago per la presenza di una rete da pesca, le autorità hanno contestualmente programmato un intervento congiunto tra vigili del fuoco e guardia costiera, teso ad individuare la rete e a rimuoverla dal fondale.

Un'operazione in sinergia, quella tra i pompieri del Comando provinciale di Brescia e la guardia costiera, portata a termine venerdì.

Due le squadre dei sub dei vigili del fuoco di Milano intervenute e due i mezzi navali della corpo con sede a Salò operanti a supporto delle immersioni eseguite dai sommozzatori.

Le operazioni, iniziate nella tarda mattinata del 3 maggio, si sono concluse dopo circa 3 ore, con l’individuazione da parte dei sub della rete e il recupero della stessa a bordo di uno dei mezzi navali della guardia costiera.

Sottoposta a sequestro amministrativo dai militari, per violazione del Regolamento Regionale nr.5 della Regione Lombardia del 9 dicembre 2013, l’attrezzo da pesca in questione, ormai non più utilizzabile perché deteriorato per il lungo tempo di abbandono sul fondale, è stato recuperato e posto in apposito contenitore in attesa dell’autorizzazione amministrativa di avvio alla distruzione.

Proprio per le precarie condizioni di mantenimento dell’attrezzo da pesca recuperato, non sarà semplice riuscire a individuare tracce che possano far risalire agli ignoti utilizzatori della rete sequestrata dai guardiacoste.