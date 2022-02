L'Adige in secca restituisce dei resti umani: potrebbero essere quelli della piccola Larisa

Il periodo di siccità potrebbe aver restituito, sei anni dopo, i resti mancanti di uno dei più efferati delitti compiuti negli ultimi tempi in provincia di Verona. Domenica pomeriggio infatti, alcuni passanti che si trovavano sul posto per fare una camminata, hanno rinvenuto sulle sponde dell'Adige in secca un cranio di piccole dimensioni, che si suppone appartenesse ad un bambino. Un ritrovamento fatto all'altezza di Roverchiaretta, poco lontano da dove venne ritrovato il busto di Mirela Balan, la donna uccisa e fatta a pezzi dal figlio, Andrei Filip, il 13 febbraio 2016 nella loro abitazione di via Teiolo ad Albaredo d'Adige, con l'aiuto della findazata Loredana. Le vittime del cruento delitto però furono due: la stessa sorte di Mirela infatti toccò alla figlia di 12 anni, Larisa, sorellastra di Andrei, il cui tronco e testa non vennero mai ritrovati.

Dopo averle assassinate, Andrei fece a pezzi i loro corpi e li chiuse dentro tre trolley che buttò nel fiume dal ponte di Albaredo, per poi raggiungere il padre in Romania. Nel frattempo la sorella maggiore Oana denunciò la scomparsa della madre e della sorellastra, dando il via alle indagini dei carabinieri, e quando il 20enne rientrò in Italia venne prelevato proprio dai militari, a cui confessò l'omicidio per il quale sta scontando una pena di 20 anni di reclusione (inizialmente 30, ma poi scontata dalla Cassazione).

Le ricerche di vigili del fuoco e carabinieri nelle acque e sulle sponde dell'Adige, permisero di ritrovare gli arti inferiori delle due sfortunate vittime e successivamente i resti di Mirela, mentre non era stata trovata traccia di metà del corpo della piccola Larisa.

Ora potrebbe essere arrivato il momento di chiudere definitivamente questa triste e cruda vicenda. Le dimensioni della calotta e il punto in cui è stata rinvenuta, fanno ben sperare agli uomini dei carabinieri della Compagnia di Legnago che hanno scolto i primi accertamenti ed informato il pm di turno: toccherò ora all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Borgo Roma svolgere le analisi del caso, per confermare o meno l'identità della piccola Larisa.