Pene troppo lievi, respinti patteggiamenti a membri della baby gang Qbr

Sette patteggiamenti respinti, tre condanne, tre rinvii a giudizio e tre proscioglimenti. Si è conclusa così l'udienza di ieri, 28 maggio, sulla famigerata baby gang Qbr. I giovani membri della banda, che aveva la propria base nel quartiere di Borgo Roma, erano accusati di vari reati, tra cui furti, rapine e detenzione di stupefacenti, aggravati dall'associazione a delinquere. Davanti alla gip Livia Magri sono finiti tutti i ragazzi arrestati nel luglio 2022 in una retata organizzata dalla polizia scaligera.

Quasi la metà degli indagati aveva trovato un accordo con la procura e aveva chiesto il patteggiamento. Le sette richieste sono state però respinte dalla giudice Magri per le pene sono state ritenute poco congrue, come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona. Questo significa che i sette membri della baby gang dovranno ripresentarsi tra un mese con un nuovo accordo per il patteggiamento con pene più elevate.

Per altri tre presunti complici, invece, quella di ieri potrebbe essere stata l'ultima apparizione in tribunale. I tre imputati avevano chiesto di affrontare il processo con rito abbreviato. Processo che si è concluso appunto ieri con tre condanne, tra cui la più pesante è quella a 5 anni di reclusione inflitta al 22enne ritenuto responsabile anche del sequestro e del pestaggio di un minorenne.

Tre, infine, gli imputati che sono stati prosciolti. Mentre per altri tre giovani è arrivato il rinvio a giudizio.