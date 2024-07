Sulla morte di Michele e Tommaso s'indagherà ancora, archiviazione respinta

La giudice per le indagini preliminari di Verona Livia Magri ha respinto la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulle morti di Michele Mazzucato e Tommaso Saggioro e sul ferimento degli altri bambini sorpresi dal crollo della ghiacciaia di Malga Preta, in Lessinia, avvenuto il 3 luglio 2021.

Ieri, 9 luglio, la gip ha accolto le richieste dei genitori delle vittime, che si erano opposti all'archiviazione proposta della procura perché convinti che il cedimento del tetto della ghiacciaia non potesse essere ridotto a un semplice evento non prevedibile. Un evento, dunque, senza colpevoli.

La morte di Michele Mazzucato e Tommaso Saggioro potrebbe dunque avere dei responsabili e Livia Magri ha dato alla procura altri cinque mesi tempo per trovarli, allungando la lista degli indagati per omicidio colposo e lesioni colpose. Finora, infatti, il pubblico ministero Paolo Sachar aveva indagato solo su Augusto Ceradini, gestorie di Malga Preta e proprietario insieme ad altri del terreno della ghiacciaia. Per il pm, però, Ceradini non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere il crollo del manufatto e per questo non è intervenuto per prevenirlo. Agli inquirenti, comunque, Ceradini ha riferito di avere «sempre interessato gli organi responsabili che la ghiacciaia aveva problemi sul muro a secco», come riporta Laura Tedesco sul Corriere di Verona. E per questo la giudice ha chiesto di indagare anche sugli altri proprietari del terreno della ghiacciaia e di verificare se enti pubblici come il Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, la comunità montana o il Parco Regionale della Lessinia avessero la possibilità di intervenire.