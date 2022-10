Lo fermano mentre litiga con un conoscente, 36enne picchia e insulta poliziotti

Resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale; sono questi i reati contestati al 36enne arrestato dagli agenti della questura di Verona mercoledì scorso, 26 ottobre.

L'arrestato è stato intercettato dai poliziotti mentre stava litigando con un suo conoscente in Via Del Perlar ed ha da mantenuto un atteggiamento ostile anche con gli agenti. Atteggiamento che è poi sfociato in violenza fisica quando gli è stato chiesto di seguire gli uomini in divisi fino alla questura.

Nel corso del tragitto verso Lungadige Galtarossa, il trentaseienne ha continuato ad assestare colpi contro alla struttura interna dell'auto di servizio ed ha insultato, senza sosta, l'equipaggio. Gli insulti rivolti ai poliziotti, le minacce e le violenze hanno fatto scattare le manette e la denuncia.

Ieri mattina, il giudice ha convalidato l'arresto.