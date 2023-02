Denunce di scomparsa nel 2022: 228 nel Veronese e 185 ritrovamenti

Ieri, 22 febbraio, in Viminale, si è tenuta la presentazione della XXVIII relazione sull'attività svolta nel 2022 dall'ufficio del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Evento introdotto e moderato dal commissario Antonino Bella, il quale ha illustrato i dati relativi al numero degli scomparsi in Italia l'anno scorso e le iniziative assunte per contenere il fenomeno. Cifre e tabelle che rappresentano storie «di grande sofferenza», come si legge nell'introduzione della relazione, perché ogni scomparsa «stravolge la vita dei familiari, creando uno stato di crescente angoscia, sicuramente nel momento della sparizione e poi, ancora di più, nella lacerante attesa, ancorata alla speranza di ritrovare i propri cari». Storie come quella di Carmelo Busti, il 68enne di Illasi scomparso l'estate scorsa in Lessinia e non ancora ritrovato.

Ma Carmelo Busti non è stato l'unico caso di scomparsa avvenuto nel 2022 in provincia di Verona. Secondo i dati contenuti nella relazione diffusa ieri dal commissario Bella, le denunce di scomparsa nel Veronese sono state 228 l'anno scorso. Di queste, 185 si sono concluse con un ritrovamento e quindi 43 sono i veronesi scomparsi ancora da ritrovare. In percentuale, dunque, circa l'81% delle denunce di scomparsa si sono risolte con un ritrovamento. Un percentuale di poco superiore alla media regionale (79,71%), media che è la seconda più alta d'Italia.

In tutto il Veneto, la maggior parte degli scomparsi è stata nel 2022 di nazionalità italiana (64,55%) e di sesso maschile (61,09%). Verona, Padova, Venezia e Rovigo sono le province in cui le denunce di scomparsa hanno riguardato per lo più minori. Mentre a Treviso, Vicenza e Belluno, gli scomparsi sono stati soprattutto maggiorenni. Molto pochi i casi di anziani scomparsi. I mesi dove si sono verificati il maggior numero di scomparse sono stati quelli di maggio, luglio e agosto. Infine, il 45,45% dei ritrovamenti in Veneto è avvenuto entro tre giorni dalla scomparsa e il 17,2% lo stesso giorno.