La relazione dell'attività della Direzione Investigativa Antimafia nel 2021 e i rischi infiltrazioni in Veneto

È stata pubblicata la "Relazione" sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel secondo semestre del 2021, presentata dal ministro dell’interno e relativa all’analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso del secondo semestre dello scorso anno.

L’analisi, secondo quanto si apprende, «è realizzata sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione e conferma, ancora una volta, che il modello ispiratore delle diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è, invece, rivolto verso l’infiltrazione economico-finanziaria». Così viene spiegato dalla nota di presentazione della Direzione Investigativa Antimafia: «Ciò appare una conferma di quanto era stato già previsto nelle ultime Relazioni ed evidenzia la strategicità dell’aggressione ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale tesa ad arginare il riutilizzo dei capitali illecitamente accumulati per evitare l’inquinamento dei mercati e dell’ordine pubblico economico».

Per quanto riguarda il territorio del Veneto, nella "Relazione" della Direzione Investigativa Antimafia viene richiesta una «particolare attenzione per la prevenzione di probabili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata» in occcasione dei «prossimi giochi olimpici e paraolimpici di Milano e Cortina del 2026». Sempre secondo quanto si legge nella "Relazione" della DIA, «un cenno merita anche la criminalità pugliese», in riferimento alla quale si parla di Verona dove sarebbe stata riscontrata la presenza di «una cellula» di un clan di Bari, cellula che risulterebbe «attiva nel traffico di droga mentre per la commissione di reati predatori sarebbe emersa l’operatività di pregiudicati foggiani e brindisini».