Pfas, Annicchiarico: «La Regione ha avviato numerose valutazioni epidemiologiche»

«La salute della popolazione esposta ai contaminanti chimici Pfas è stata posta tempestivamente al centro delle attività condotte dalla Regione in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità. Oltre alla presa in carico della popolazione esposta, con una valutazione dal punto di vista sanitario corroborata da esami di approfondimento, la Regione ha avviato numerose valutazioni epidemiologiche. L’obiettivo è stato quello di conoscere gli effetti delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sulla salute ed evidenziare le eventuali differenze di prevalenza e di mortalità per alcune malattie nel territorio interessato rispetto ad altre aree regionali».

Sono le parole del direttore generale della sanità del Veneto Massimo Annicchiarico, che in una nota mette nero su bianco, anche da un punto di vista cronologico, gli studi, le indagini, gli approfondimenti compiuti dalle strutture dell’ente nel corso degli anni, in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità.

Nei giorni scorsi infatti, lo stesso Annicchiarico insieme al direttore di Azienda zero Roberto Toniolo e dalla responsabile della Direzione prevenzione sicurezza alimentare e veterinaria Francesca Russo, erano stati messi sulla graticola da Andrea Crisanti, senatore eletto da indipendente nel Pd e già docente di infettivologia alla clinica universitaria dell'ospedale di Padova, il quale si era rifatto alla testimonianza rilasciata nel corso del processo Pfas da Pietro Comba, già alto funzionario dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e alle rivelazioni de Il Fatto Quotidiano, per attaccare con un post l'operato di palazzo Balbi, affermando che una vera e propria indagine epidemiologica non sarebbe stata svolta, e il Governo che non ha risposto alle sue interrogazioni. Accuse che sono state riprese anche dai consiglieri regionali del Pd Anna Maria Bigon, Chiara Luisetto e Andrea Zanoni, i quali hanno attaccato Zaia anche per le questioni relative alla task force, alla bonifica e ai pochi carotaggi che sarebbero stati eseguiti.

Gli approfondimenti epidemiologici si sono sviluppati lungo diversi filoni, specificano da palazzo Balbi:

Biomonitoraggio umano , studio coordinato dall’Istituto superiore di Sanità negli anni 2015-2016; Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta (DGR 2133/2016 e ss.mm.ii.) e sui lavoratori della ditta RIMAR-MITENI (DGR 1191/2017, DGR 1495/2019); studio di biomonitoraggio sul Comune di Trissino (DGR 801/2021).

, studio coordinato dall’Istituto superiore di Sanità negli anni 2015-2016; sulla popolazione esposta (DGR 2133/2016 e ss.mm.ii.) e sui lavoratori della ditta RIMAR-MITENI (DGR 1191/2017, DGR 1495/2019); sul Comune di Trissino (DGR 801/2021). Studi sul profilo di salute della popolazione esposta in relazione a mortalità, prevalenza di patologie cronico-degenerative, incidenza di tumori, esiti materno- infantili.

in relazione a mortalità, prevalenza di patologie cronico-degenerative, incidenza di tumori, esiti materno- infantili. Studio di coorte occupazionale sui lavoratori della ditta RIMAR-MITENI.

sui lavoratori della ditta RIMAR-MITENI. Studio sull’associazione tra concentrazioni sieriche di Pfas e biomarcatori, basato sui dati raccolti attraverso il Piano di sorveglianza sanitaria regionale.

«Nel 2019 - aggiunge Annicchiarico - la Regione ha approvato, con una deliberazione della Giunta, l’avvio di un ulteriore approfondimento epidemiologico in merito all’associazione tra l’esposizione professionale e residenziale ai Pfas e stato di salute della popolazione coinvolta, attraverso la ricostruzione della coorte anagrafica dei soggetti esposti con la relativa storia residenziale, avvalendosi di un supporto scientifico qualificato, identificato con Decreto dell’Università di Padova.

L’Università - spiega Annicchiarico - ha avviato la valutazione di fattibilità sulla ricostruzione storica delle coorti, attraverso anche l’interlocuzione con alcuni sindaci dei Comuni interessati, ma con la pandemia da Covid19 è stato impossibile proseguire e lo studio si è concretizzato in una ricostruzione storica della mortalità delle coorti interessate.

La sintesi di tutte le valutazioni epidemiologiche effettuate - afferma il direttore generale - è stata trasmessa il 3 agosto 2023 all’Istituto Superiore di Sanità, che il primo settembre scorso ha risposto alla Regione testimoniando in maniera chiara non solo l’apprezzamento per l’enorme impegno messo in campo in risposta alla contaminazione da Pfas nell’area interessata, ma anche e soprattutto esprimendo il riconoscimento di come le attività compiute dalla Regione del Veneto abbiano rappresentato un’eccellente risposta di sanità pubblica con azioni di intervento immediato per l’identificazione e contenimento della contaminazione».

Dalla Regione Veneto spiegano che l’Istituto Superiore di Sanità avrebbe sottolineato l’utilità di programmare ulteriori indagini per ampliare le conoscenze a livello locale e internazionale "a fronte di nuove conoscenze scientifiche e di nuove molecole della stessa famiglia", con l'evidente intento di aggiornare le analisi parallelamente al continuo evolversi delle conoscenze scientifiche. Proprio per questo motivo la Regione ha incaricato Azienda Zero, che ha al suo interno le strutture competenti in ambito epidemiologico, di coordinare con l’istituto gli ulteriori approfondimenti, «utilizzando a tal fine una comunicazione formale proprio nel rispetto di una piena trasparenza degli atti».