Nascondevano la refurtiva negli armadietti dell'Adigeo: tre giovani denunciati

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie e le segnalazioni ricevute per diversi furti, nella mattinata di venerdì i carabinieri della stazione di Verona hanno organizzato un servizio antitaccheggio all'interno del centro commerciale Adigeo. Alcuni militari in borghese dunque hanno svolto alcuni servizi di osservazione, che li hanno portati a notare i movimenti sospetti di tre giovani stranieri.

Partiti insieme per un giro all'interno del centro commerciale, hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine con il loro comportamento: ad un certo punto i membri del gruppetto si sarebbero separati per "fare visita" a diversi negozi, per poi riunirsi nella zona in cui sono presenti degli armadietti con combinazione. Dopo averne usufruito, si sarebbero poi divisi nuovamente per entrare in altri punti vendita.

I carabinieri allora hanno iniziato a concentrare su di loro l'attenzione e hanno iniziato a pedinarli, fino a quando non li avrebbero colti a prelevare diversi capi di abbigliamento proprio dagli armadietti usati in precedenza. A quel punto sono intervenuti per fermare i tre giovani, che sono stati identificati: si trattava di 20enni originari del Marocco ed in Italia senza fissa dimora, i quali sarebbero stati trovati in possesso di capi provenienti dai punti vendita Alcott, Berskha, Primark e di un profumo di Zara. Il tutto sarebbe stato rubato dopo la rimozione dei dispositivi antitaccheggio e riposto negli armadietti, prima che il gruppetto decidesse di andarsene con il bottino accumulato.

I tre, tutti pregiudicati, sono stati denunciati per il reato di ricettazione e la refurtiva è stata restituita ai proprietari.