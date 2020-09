Si fa male al piede sul Carega, runner aiutato dal soccorso alpino

Alle 13.15 di oggi, 6 settembre, il soccorso alpino di Verona è stato attivato per il recupero di un runner bloccato da un infortunio al Rifugio Scalorbi, nel territorio comunale trentino di Ala. L'uomo, un quarantenne di Rovigo, si era fatto male alla pianta del piede correndo in discesa dal Rifugio Fraccaroli e solo con l'aiuto di alcuni passanti ha raggiunto lo Scalorbi. Il dolore al piede, però, gli impediva di proseguire e di rientrare al Rifugio Pertica, dove si trovavano la compagna e la figlia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poiché l'intervento con i mezzi sarebbe stato più veloce dal versante veronese, una squadra ha raggiunto in fuoristrada il corridore e lo ha accompagnato alla sua auto. In accordo con il 118, poi, l'uomo ha rifiutato l'ambulanza per dirigersi in autonomia all'ospedale.