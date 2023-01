Finiti nel Vajo dell'Orsa sul Monte Baldo, due escursionisti recuperati nella notte

Ieri pomeriggio, 7 gennaio, una coppia di Belfiore impegnata in un'escursione con due cani ha smarrito il sentiero ed è finita in fondo al Vajo dell'Orsa sul Monte Baldo. La loro richiesta di aiuto è stata lanciata alle 16.30 ed il loro recupero da parte del soccorso alpino di Verona si è concluso intorno alle 23.

Ad attivare i soccorsi è stata la centrale del 118, contattata dai due escursionisti, lui di 47 anni e lei di 48. La coppia aveva fatto una bella camminata fino a Malga Orsa con i propri levrieri di piccola taglia e stava tornando verso il parcheggio dove aveva lasciato le auto. Dopo essere passati tra balze rocciose, i due hanno però deciso di fermarsi e chiedere aiuto perché non sapevano più come procedere.

La coppia ha inviato ai soccorritori via Whatsapp la propria posizione, che li indicava a circa 750 metri di quota in sinistra orografica. E una squadra, partita da Ferrara di Monte Baldo lungo il sentiero che porta a Malga Orsa, ha raggiunto il punto indicato senza però trovare i due dispersi.

Attraverso un secondo contatto, i soccorritori hanno ricevuto una geolocalizzazione più precisa, a 150 metri più a nord e proprio dentro al Vajo. Attrezzando diverse calate per aggirare i numerosi salti di roccia, la squadra ha finalmente raggiunto la coppia superando un ripido canale per arrivare in fondo al vajo. Gli operatori del soccorso alpino, la coppia e i due cani sono poi risaliti. I soccorritori hanno poi dotato di imbrago gli escursionisti e li hanno assicurati a una corda corta, riaccompagnandoli lungo il percorso a ritroso. Un percorso che era stato reso scivoloso dalla nebbia. L'intervento si è poi concluso con la coppia riaccompagnata fino al sentiero e da lì fino alle macchine.