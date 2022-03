Recuperato un cadavere dalle acque dell'Astico: è un 30enne nato nel Veronese

Il cadavere di un 30enne è stato rinvenuto nelle acque dell’Astico in Contrà Pria ad Arsiero, in provincia di Vicenza: si tratta di un uomo residente nel Padovano, a Selvazzano Dentro, ma nato a Zevio.

A rinvenire il corpo nella mattinata di giovedì 10 marzo, come riferiscono i colleghi di PadovaOggi, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, i quali poco prima delle ore 20 di mercoledì avevano dato il via alle ricerche per la segnalazione di un'auto ferma da tempo in uno spiazzo della zona. È scattato così il piano provinciale per le persone scomparse della Prefettura: i pompieri nel corso della notte, muniti di torce, hanno scandagliato gran parte della zona con la collaborazione dei nuclei cinofili e degli operatori di topografia applicata al soccorso.

Il cadavere è stato ritrovato nella mattinata odierna: tra le possibili ipotesi, quella che l'uomo possa aver messo un piede in fallo sulle rocce e sia poi finito in acqua, dove è annegato.