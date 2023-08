Interrogato il camionista che ha investito Rebellin: «Non mi sono accorto di lui»

Lunedì mattina Wolfgang Rieke ha risposto alle domande del gip Nicolò Gianesini: il camionista tedesco infatti è accusato di aver investito ed ucciso Davide Rebellin il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino.

Come riferisce Ansa, l'interrogatorio è durato circa due ore per cercare di fare luce sull'incidente. Durante il colloquio, l'autista si sarebbe scusato per il fatto, ribadendo di non essersi accorto di Rebellin.

L'avvocato di Rieke, Andrea Nardin, avrebbe richiesto, in alternativa al carcere, i domiciliari in Germania o a Vicenza per il suo assistito, dando disponibilità per il braccialetto elettronico. Il camionista infatti, che venerdì si è consegnato alla giustizia italiana, si trova nel carcere berico: i capi d'accusa mossi nei suoi confronti sono omicidio stradale ed omissione di soccorso.