Bloccano l'auto e rapiscono il conducente, che viene ritrovato poco dopo: per terra dei bossoli di pistola

Inquitante episodio quello avvenuto a Valeggio sul Mincio nella mattinata di giovedì.

Secondo quanto riferito dall'Arma, intorno alle ore 10, in prossimità dell'hotel Agli Ulivi, due auto di grossa cilindrata, munite di lampeggiante e targhe rubate, avrebbero bloccato una Ford.

Dai due veicoli sarebbero scesi cinque individui, di cui uno provvisto di una paletta in dotazione alle forze di polizia, che avrebbero prelevato con forza il conducente dell'altra macchina, sequestrandolo: inoltre nel corso dei primi rilievi eseguiti dai carabinieri, sul posto sono stati rinvenuti 3 bossoli di pistola e uno di pistola salve.

Il sequestrato, domiciliato in zona, non sarebbe una persona facoltosa e non risulta abbia avuto problemi con la giustizia.

Scattate immediatamente le indagini serrate, hanno permesso di rintracciare l'uomo rapito, che è stato abbandonato nel Mantovano in tutta fretta dai malviventi. L'attività investigativa va avanti, per fare luce sulla vicenda e catturare i squestratori.