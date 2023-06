Rapine e aggressioni in zona stazione, tavolo tecnico in questura per aumentare la sicurezza

Quello appena trascorso è stato un fine settimana di intensa attività per la polizia di Verona. L'impiego complessivo di 73 pattuglie e il supporto di 2 equipaggi del reparto prevenzione crimine di Padova ha portato all'identificazione di 868 persone, 315 delle quali straniere. Cinque sono, invece, le denunce che risultano dal bilancio dell’attività svolta: una per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento; una per minacce aggravate; due per porto abusivo di armi; ed una per violazione delle norme sull'immigrazione. E quattro sono stati gli arresti: due per furto in abitazione in concorso e gli altri per degli episodi avvenuti nelle vicinanze della stazione di Porta Nuova. Ancora una volta, infatti, gli agenti si sono concentrati su Piazzale XXV Aprile, con continui e tempestivi interventi tra venerdì e domenica in seguito a segnalazioni di tentate rapine ed aggressioni.

GLI INTERVENTI IN STAZIONE

Venerdì, i poliziotti sono intervenuti a più riprese per diversi episodi predatori. A destare particolare attenzione sono state due segnalazioni giunte in questura a poco più di dieci minuti di distanza l’una dall’altra.

La prima, intorno alle 13, riguardava un tentativo di rapina nella zona di Via Palladio, da parte di due soggetti ai danni di un padre che accompagnava la figlia disabile in carrozzina. I due, con la scusa di voler parlare con la ragazza, si erano posizionati uno alle spalle e l’altro al lato del padre. Quando i malviventi hanno cercato di strappare con forza la collana che portava al collo, l'uomo ha si è opposto fisicamente, riuscendo a metterli in fuga.

La successiva chiamata è arrivata dalle vicinanze di Via Sogare, pochi minuti dopo e a rispondere sono stati gli agenti delle Volanti che si trovavano a circa cento metri di distanza perché giunti sul luogo della precedente tentata rapina. A far scattare l’allarme era stato un passante la cui attenzione era stata catturata da una dinamica molto simile a quella del precedente episodio: la vittima, un cinquantenne, era stato avvicinato da due soggetti, uno dei quali gli aveva chiesto un accendino mentre l’altro, nel tentativo di rapinarlo, lo aveva afferrato per la maglietta e gli aveva spruzzato dello spray urticante al volto mentre lo sbatteva violentemente contro lo schienale della panchina su cui era seduto. A quel punto, il passante non ha esitato ad intervenire per mettere in fuga gli aggressori ed ha chiamato la polizia.

Gli agenti sono arrivati sul posto rapidamente ed hanno intercettato subito i due soggetti mentre fuggivano. Dopo averli sottoposti a perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto una bomboletta spray contenente liquido urticante parzialmente vuota, immediatamente sottoposta a sequestro. E nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette è stata trovata anche una collana in oro giallo le cui maglie erano danneggiate probabilmente perché strappate. Sentendo le due vittime, è emerso che la collana non apparteneva a nessuna di loro. Sono stati quindi avviati degli accertamenti e gli agenti hanno scoperto che circa un'ora prima del loro intervento, i due rapinatori avevano aggredito un minorenne, il quale aveva denunciato alla polizia ferroviaria di essere stato rapinato di una collana d'oro. Collana che poi è risultata essere quella trovata nascosta nel pacco di sigarette.

I due uomini bloccati sono stati quindi arrestati con le accuse di tentata rapina aggravata e continuata e ricettazione.

Agli interventi di venerdì se n'è poi aggiunto uno nella giornata di domenica. Ai poliziotti è stato richiesto dal personale sanitario di raggiungere l'ospedale di Borgo Roma dove un giovane era stato ricoverato il giorno precedente. Sentito dai poliziotti, pur non riuscendo a fornire un'utile descrizione fisica degli aggressori, il ragazzo ha raccontato che, nei pressi della stazione di Porta Nuova, era stato avvicinato da tre uomini che, dopo avergli chiesto delle sigarette, lo avevano aggredito con calci e pugni e accoltellato in corrispondenza del mento e del polpaccio sinistro per poi sfilargli di dosso il portafogli contenente trenta euro.

UN TAVOLO PER LA SICUREZZA ALLA STAZIONE DI VERONA PORTA NUOVA

Gli episodi di quest'ultimo weekend testimoniano quanto segnalato sempre più spesso dai cittadini: rapine e spaccio di stupefacenti sono in aumento nell'area di Piazzale XXV Aprile. Alla luce di questo quadro, il questore di Verona Roberto Massucci ha convocato per domani, 13 giugno, un tavolo tecnico per definire una nuova strategia di intervento per aumentare la sicurezza all'esterno e nelle vicinanze della stazione. Una strategia che includerà servizi mirati alla gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica per riqualificare la zona.