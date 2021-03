Baby gang a Verona, 15enne rapinato del cellulare: 17enne denunciato e refurtiva recuperata

Era stato rapinato del cellulare da un altro adolescente, spalleggiato da alcuni complici, lo scorso 6 marzo, nei pressi del ponte di Castelvecchio a Verona, ma grazie alla sua caparbietà il 15enne ha consentito ai carabinieri della stazione di Verona di identificare rapidamente il responsabile responsabile: si trattava di un 17enne di origini senegalesi, residente in provincia, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Venezia con l’accusa di rapina.

Il prezioso telefono, un i-phone 12 Pro Max del valore di 1300 euro, era stato consegnato dalla vittima al giovane che lo aveva chiesto in prestito con una scusa, il quale si è poi dileguato per le vie del centro non appena ottenuto ciò che voleva. Il 15 aveva provato ad inseguirlo insieme a due amici, ma si sarebbero trovati la strada sbarrata da un gruppo di giovani nordafricani, uno dei quali tra l'altro gli avrebbe puntato un coltello, intimando di consegnargli un paio di Nike che uno degli inseguitori indossava. A quel punti la vittima ha deciso di desistere e di rivolgersi al Comando dei carabinieri scaligeri, a cui ha fornito una descrizione minuziosa del suo aggressore.

Grazie alle informazioni ricevute, i militari sono riusciti a identificare e rintracciare rapidamente l’autore del fatto che, in seguito alla perquisizione di mercoledì delegata dall’Autorità giudiziaria minorile, ha restituito il cellulare, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Il telefono, inoltre, come accertato dai carabinieri al momento del loro provvidenziale arrivo, stava per essere venduto nel corso di un'asta con quattro partecipanti al vantaggioso prezzo di poche centinaia di euro.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell'Arma, per identificare i restanti giovani che hanno spalleggiato l’autore consentendone la fuga.