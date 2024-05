Con un complice aggredisce due ragazze e le rapina degli zaini

Rapina in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali sono le accuse rivolte al 29enne arrestato mercoledì scorso, 15 maggio, da carabinieri della sezione radiomobile di Verona.

I militari sono intervenuti per una rapina commessa da giovani stranieri ai danni di due ragazze, ed il 29enne è uno dei presunti responsabili. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe agito insieme a un complice che al momento è ignoto. I due avrebbero incrociato le ragazze di 29 e 22 anni in Stradone Porta Palio. Le vittime stavano tornando in hotel dopo aver assistito al concerto di Annalisa e sarebbero state aggredite alle spalle. Spintonate a terra, le giovani sono state rapinate dei propri zaini, evitando di opporsi per paura di subire ulteriori violenze.

Mentre i due rapinatori scappavano, le vittime hanno chiamato i carabinieri, che hanno attivato una pattuglia della sezione radiomobile. La pattuglia, su Rigaste San Zeno, ha individuato e bloccato uno dei presunti aggressori, riconosciuto grazie alle indicazioni fornite dalle vittime. Alla vista dei carabinieri, il 29enne ha tentato di scappare, ma è stato inseguito e bloccato, dopo aver opposto resistenza e aggredito i carabinieri.

Portato in caserma, il giovane è stato perquisito e trovato in possesso degli zaini rapinati poco prima e di altri oggetti ritenuti rubati, per i quali è stato anche segnalato per ricettazione.

Informata dell'accaduto, l'autorità giudiziaria di Verona ha disposto l’accompagnamento in carcere dell'arrestato.