Difende amico da una rapina e si prende quattro coltellate, preso l'aggressore

Un 20enne di origine marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato la scorsa notte, 29 ottobre, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio. Le accuse contro di lui sono tentato omicidio e rapina.

Il giovane, alterato probabilmente dall'alcol, aveva raggiunto un'abitazione abbandonata vicino al centro di San Bonifacio, una struttura che a volte utilizzava come rifugio di fortuna. All'interno dell'abitazione, il ragazzo avrebbe minacciato un connazionale con un grosso coltello per farsi consegnare un telefono cellulare.

Dopo aver assistito alla scena, un altro inquilino della casa ha difeso la vittima, invitando il connazionale ad allontanarsi subito. Il 20enne avrebbe così inferto quattro coltellate all'uomo intervenuto in difesa dell'amico.

Nel cuore della notte, nell'abitazione scarsamente illuminata da torce elettriche, è scaturita una violenta colluttazione da cui il ferito è scappato per raggiungere a piedi la caserma dei carabinieri, a cui ha chiesto aiuto. Poco dopo, i militari hanno rintracciato e arrestato l'autore del reato vicino al luogo dove era avvenuta l'aggressione.

Dopo le formalità di rito, il 20enne è stato portato in carcere a Montorio. Nel frattempo, i carabinieri hanno svolto un sopralluogo nell'abitazione abbandonata, trovando il coltello usato nell'aggressione. L'arma ha una lama di 18 centimetri e al momento del sequestro era intrisa di sangue.

Fortunatamente, la vittima dell’accoltellamento è stata soccorsa da una ambulanza del 118 e grazie alle cure ricevute all'ospedale di San Bonifacio non è in pericolo di vita.