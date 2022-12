Armati di coltello in una tabaccheria a Cerro Veronese, ma i banditi fuggono a mani vuote

Una vigilia di Natale all'insegna della paura in quel di Cerro Veronese. Proprio la sera del 24 dicembre scorso nel Comune scaligero si sarebbe infatti verificato un tentativo di rapina, operato da parte di due uomini a volto coperto, ai danni della locale tabaccheria di via Barbarani.

I due malviventi si sarebbero presentati armati di coltello poco prima dell'orario di chiusura serale. Uno di loro si sarebbe fermato a fare il palo all'esterno del negozio, mentre l'altro, rigorosamente travisato grazie ad un passamontagna, si sarebbe prodigato in minacce per ottenere dei soldi. Tentativo però vano, poiché i due banditi avrebbero all'improvviso deciso di desistere, forse notando qualcosa che deve averli allarmati, non da ultimo la presenza di altre persone fuori dalla tabaccheria.

Sta di fatto che il colpo non è andato a segno e così i due "incappucciati" se la sono data a gambe levate, senza ottenere nulla. Tanta però la paura per i titolari della tabaccheria che, in un paesino come Cerro Veronese, di scene simili non sono certo abituati (e per fortuna!) a viverne spesso.

Sull'episodio sono al momento in corso le indagini da parte dei carabinieri che pare abbiano già acquisito le immagini realizzate dalle telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo, la notizia della tentata rapina in tabaccheria alla vigilia di Natale, tra commenti colmi di stupore e preoccupazione, è rimbalzata sulle community social dedicate a quanto succede nel Comune di Cerro Veronese.