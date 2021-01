Rapina un uomo in stazione con dei complici: era stato scarcerato il giorno prima

Brutta avventura quella vissuta lunedì sera da un 30enne italiano che stava aspettando un amico presso la stazione di Porta Nuova, a Verona. Non erano ancora scattate le 21 quando l'uomo è stato avvicinato da tre giovani di origine nordafricana, i quali avrebbero iniziato a spintonarlo per poi sottrargli il portafogli che teneva nella tasca dei pantaloni.

La vittima non si sarebbe arresa subito e avrebbe inseguito i tre, ma alla fine ha dovuto desistere dopo essere stata colpita al volto con uno schiaffo e minacciata con i cocci di una bottiglia di birra.

Al derubato quindi non è rimasto che chiedere aiuto ai carabinieri di Verona, a cui ha fornito la descrizione dei propri aggressori. Così, mentre il 30enne raggiungeva la caserma di via Salvo D'Acquisto, tre equipaggi della Sezione Radiomobile si sono messi sulle tracce del trio ed in via Città di Nimes hanno individuato un ragazzo che indossava un vistoso piumino rosso: si trattava di un 23enne marocchino, sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e scarcerato il giorno prima, dopo aver cercato di mettere a segno un furto nel negozio Nike di via Mazzini. Lo straniero sarebbe stato indicato dal derubato come colui che lo ha minacciato con i cocci di una bottiglia ed è stato arrestato per rapina: è stato così accompagnato al carcere di Montorio, mentre vanno avanti le indagini per identificare i suoi complici.