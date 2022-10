Aggrediscono un uomo alle spalle e lo rapinano del cellulare: fidanzati in manette

Avrebbero raggiunto alle spalle un uomo che mercoledì sera stava passeggiando insieme alla sua fidanzata in via San Marco e, dopo averlo colpito con un pugno alla nuca facendolo cadere a terra, si sarebbero impossessati del suo cellulare, per poi allontanarsi come se nulla fosse.

I due malviventi sarebbero stati però intercettati pochi minuti dopo dagli agenti delle Volanti della questura di Verona, ancora con il bottino tra le mani.

A finire in manette, con l’accusa di rapina in concorso, una coppia di fidanzati: si tratta di una 37enne e di un 27enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Al termine degli accertamenti, il cellulare rubato è stato restituito alla vittima e i due presunti rapinatori sono stati arrestati. Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto nei confronti di entrambi la misura degli arresti domiciliari.