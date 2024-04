Rubano scarpe a 13enne e lo minacciano: «Se parli, ti ammazziamo»

In tre lo hanno bloccato nel sottopassaggio pedonale di Porta Vescovo, a Verona. Lo hanno spinto in una zona appartata, gli hanno portato via le scarpe e lo hanno minacciato: «Se parli, ti ammazziamo». La vittima è un 13enne e gli aggressori sono due italiani di 15 e 17 anni ed un 17enne di origini cingalesi.

La rapina si è consumata mercoledì scorso, 24 aprile, intorno alle 19. E a raccontarla a Matteo Mohorovicich del Tgr Veneto della Rai è stata la madre del 13enne. Una denuncia «per il bene dei figli che subiscono queste aggressioni - ha detto - e per il bene anche dei ragazzi che le provocano, perché essendo giovani possano cambiare strada».

La rapina non è andata comunque a buon fine per i tre minorenni. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l'episodio e, nel giro di due giorni, la polizia locale è riuscita a rintracciarli e a recuperare le scarpe rubate.

Ora, i due 17enni ed il 15enne dovranno rispondere di rapina aggravata. E questo potrebbe anche non essere l'unico reato contestato ai tre minori. Nelle loro abitazioni sono state trovate tre pistole ad aria compressa, proiettili, 1.400 euro in contanti, droga e un coltello. Le indagini degli agenti, quindi, procedono per verificare se il trio abbia commesso altri reati, muovendosi come una vera e propria banda. Una banda che neanche si nascondeva. Sul profilo Instagram del 15enne sono state infatti condivise foto di soldi, stupefacenti e spari con la pistola.