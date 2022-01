Entra armato di coltello nel negozio e fugge con i soldi della cassa

Una rapina a mano armata si è consumata la sera scorsa, poco dopo le ore 19.30, a Sanguinetto presso un mercatino dell'usato in centro storico. L'episodio è stato riportato quest'oggi dalle colonne del quotidiano L'Arena. La titolare dell'esercizio commerciale che, nelle concitate fasi della rapina, si sarebbe trovata da sola dinanzi all'uomo armato di coltello, ha così dovuto cedere l'intero contenuto della cassa al termine di una giornata di lavoro.

Il malvivente, subito dopo aver messo a segno il colpo, avrebbe poi cercato di dileguarsi con il bottino, circa 300 euro, in sella ad una bicicletta sulla quale era giunto in precedenza. Tuttavia, sulla sua strada ha trovato il figlio della titolare del negozio, così il rapinatore sarebbe caduto a terra ed avrebbe proseguito comunque la sua fuga a piedi. Sulle sue tracce si sono prontamente messi i carabinieri di Legnago che, tuttora, sono impegnati nelle indagini per far luce sull'accaduto e trovare il responsabile.