Gli strappano orologio da 45mila euro dal polso, turista veronese rapinato a Riccione

Ieri, 24 luglio, un turista veronese di 55 anni è stato rapinato a Riccione. L'uomo aveva al polso un prezioso orologio, un Daytona da 45mila euro, che un malvivente gli ha strappato via, scappando poi con uno scooter insieme a un complice

Il fatto, riportato da Tommaso Torri di Rimini Today, è avvenuto intorno alle 19 in Viale Giardini. Il ladro e il complice, in sella ad un motorino, avrebbero pedinato per un po' la vittima prima di entrare in azione. Lo strappo sarebbe poi avvenuto rapidamente: i due malviventi avrebbero affiancato il turista veronese, il ladro sarebbe sceso dal sellino e avrebbe preso il costoso orologio dal polso della vittima e infine sarebbe risalito sullo scooter guidato dal complice per darsi alla fuga.

Il 55enne ha riportato alcune escoriazioni ed ha subito segnalato la rapina ai carabinieri. Un pattuglia di operatori dell'Arma si è messa alla ricerca dei due malfattori, non riuscendo però a trovarli. Ora, i militari stanno cercando di risalire alle identità dei due ricercati facendosi aiutare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.