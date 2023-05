In due lo tengono e il terzo gli strappa via la collanina: minore rapinato in centro

Un altro episodio di delinquenza giovanile è stato registrato a Verona nel fine settimana, in un periodo in cui il tema delle cosiddette "baby gang" è spesso al centro delle cronache.

Erano circa le ore 16 di venerdì ed un minore stava passeggiando in piazza Pradaval, quando è stato avvicinato da tre giovani. Questi si sarebbero mostrati minacciosi e sarebbero entrati subito in azione: due lo avrebbero trattenuto alle spalle, mentre il terzo gli strappava via dal collo una collanina d'oro. A quel punto il gruppetto si sarebbe dileguato e la vittima ha segnalato la rapina alla centrale operativa della questura di Verona.

Sul posto sono così giunti gli agenti delle volanti che, grazie alla descrizione fornita dal quattordicenne, sarebbero riusciti in pochi minuti ad interccettare in corso Porta Nuova uno dei ragazzi indicati: si trattava di un 21enne già noto alle forze dell'ordine, che è stato sottoposto alla misura del fermo di indiziato per il reato di rapina aggravata in concorso. Nella mattinata di lunedì, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura del custodia cautelare in carcere.