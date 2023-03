Giovane minacciato con un coltello e rapinato: in manette un 17enne

Sarebbe stato l'autore di alcune rapine commesse nelle stazioni ferroviarie, ai danni di giovani vittime che sarebbero state minacciate con un coltello a serramanico.

Le indagini avviate d'iniziativa e poi dirette dalla Procura per i minorenni di Venezia, hanno permesso ai poliziotti della Sezione criminalità diffusa della squadra mobile della questura di Padova di eseguire un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, nei confronti di un minore di 17 anni residente nel Veronese.

Come spiegano i colleghi di PadovaOggi, il giovane lo scorso mese di gennaio era già stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità per altri tre episodi di rapina aggravata dall'uso dell’arma e in questa occasione è stato individuato dagli agenti in merito ad un fatto analogo consumatosi alla vigilia di Natale nella Città del Santo. In questa occasione, accompagnato da altri due giovani che al momento non sono stati identificati, il 17enne avrebbe avvicinato e circondato nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria un ragazzo di 19 anni, al quale avrebbe puntato un coltello all'addome per poi frugargli nelle tasche e sottrargli il portafogli contenente poco meno di 100 euro.

Una volta ricevuta la denuncia ed ottenuta da parte della stessa vittima una prima sommaria descrizione degli ignoti autori, i poliziotti hanno analizzato alcune immagini videoregistrate da impianti privati e pubblici della zona, fino a risalire ai presunti autori, riconoscendone uno un particolare, ovvero il 17enne residente in provincia di Verona, che si era già distinto per condotte analoghe. Il giovane infatti avrebbe compiuto altre rapine sempre nei pressi di scali ferroviari, ai danni di altri giovani che sarebbero stati minacciati con un coltello a serramanico, a cui avrebbe sottratto i soldi che avevano per poi scappare con il primo treno in transito.

Proprio in ragione di tale sua spregiudicatezza nell'utilizzare l'arma anche in contesti affollati, ne è stata disposta questa volta la custodia in un istituto penale per minorenni.